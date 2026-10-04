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Эллер о травме Баркова: «Никто не сможет заменить Сашу, я и не пытаюсь этого делать. Просто стараюсь помогать партнерам»

Нападающий «Флориды» Ларс Эллер высказался о травме капитана «Пантерс» Александра Баркова , из-за которой он пропустит минимум 10 матчей .

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