Во Владивостоке вышла в свет книга об истории уникальных походов курсантов-штурманов ВУЗов ВМФ по Северному морскому пути

На страницах книги рассказывается об истории освоения Северного морского пути русскими военными моряками, первых сквозных походах надводных кораблей и подводных лодок, а также переходах кораблей Тихоокеанского флота на Северный флот в годы Великой Отечественной войны.
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