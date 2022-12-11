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Летанг провел первый матч через 12 дней после инсульта: 7 хитов, 3 блока и 2 потери за 22:14 с «Баффало»

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг провел первый матч через 12 дней после инсульта. 35-летний игрок принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (3:1).

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