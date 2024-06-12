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Депутаты ЛДПР направили в правительство пакет законопроектов о домашнем насилии

Депутаты ЛДПР направили в правительство пакет законопроектов о домашнем насилии

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на отзыв в правительство пакет законопроектов, предполагающих ужесточение уголовной и административной ответственности за домашнее насилие и клевету о нем.

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