Депутаты ЛДПР направили в правительство пакет законопроектов о домашнем насилии

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на отзыв в правительство пакет законопроектов, предполагающих ужесточение уголовной и административной ответственности за домашнее насилие и клевету о нем.
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