В Калуге одобрили использование троллейбусов-гармошек

Одна «гармошка» вмещает вдвое больше пассажиров, чем обычный троллейбус, что позволит обойтись меньшим числом водителей, которых сейчас не хватаетВ связи с окончанием испытания на улицах Калуги троллейбуса - "гармошки" в УКТ озвучили свое мнение по итогам месячных "катаний".