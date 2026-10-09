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Калужские новости

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В Калуге одобрили использование троллейбусов-гармошек

В Калуге одобрили использование троллейбусов-гармошек

Одна «гармошка» вмещает вдвое больше пассажиров, чем обычный троллейбус, что позволит обойтись меньшим числом водителей, которых сейчас не хватаетВ связи с окончанием испытания на улицах Калуги троллейбуса - "гармошки" в УКТ озвучили свое мнение по итогам месячных "катаний".

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