В отчете для Южной Кореи предлагается ввести правила для стейблкоинов до принятия закона о криптовалютах

В опубликованном Hashed Open Research и Solana Policy Institute отчете говорится, что Южная Корея должна предоставить эмитентам стейблкоинов большую гибкость, разработать временные правила лицензирования и поэтапно ввести регулирование стейблкоинов, прежде чем завершить разработку закона об основах цифровых активов.