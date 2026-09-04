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В отчете для Южной Кореи предлагается ввести правила для стейблкоинов до принятия закона о криптовалютах

В отчете для Южной Кореи предлагается ввести правила для стейблкоинов до принятия закона о криптовалютах

В опубликованном Hashed Open Research и Solana Policy Institute отчете говорится, что Южная Корея должна предоставить эмитентам стейблкоинов большую гибкость, разработать временные правила лицензирования и поэтапно ввести регулирование стейблкоинов, прежде чем завершить разработку закона об основах цифровых активов.

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