Режиссёр фильма “Джокер: Безумие на двоих” опубликовал эффектный кадр с Хоа...

Режиссёр фильма “Джокер: Безумие на двоих” опубликовал эффектный кадр с Хоакином ФениксомПосле завершения забастовки сценаристов и актеров в Голливуде, киноиндустрия наконец-то оживилась, и у нас есть свежие новости по сиквелу “Джокера”.
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