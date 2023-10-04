Режиссёр фильма “Джокер: Безумие на двоих” опубликовал эффектный кадр с Хоа...

Режиссёр фильма “Джокер: Безумие на двоих” опубликовал эффектный кадр с Хоакином ФениксомПосле завершения забастовки сценаристов и актеров в Голливуде, киноиндустрия наконец-то оживилась, и у нас есть свежие новости по сиквелу “Джокера”.