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Появились кадры последствий ночного удара ВС РФ по военным целям во Львове

Появились кадры последствий ночного удара ВС РФ по военным целям во Львове

На Украине опубликовали кадры ночного удара российской армии по военным целям во Львове.На кадрах видно, что после удара ВС РФ на контейнерном складе загорелись фуры, предположительно, с вооружением НАТО.

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