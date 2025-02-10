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Царьград

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"Кто мне что компенсирует? Я - бомж": Священник из Суджи не побоялся сказать правду в лицо - кто вернёт тысячи пропавших курян?

"Кто мне что компенсирует? Я - бомж": Священник из Суджи не побоялся сказать правду в лицо - кто вернёт тысячи пропавших курян?

Священник из Суджи Евгений Шестопалов не побоялся сказать горькую правду в лицо тем, кто отвечал за безопасность жителей Курской области.

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Комментарии
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СП
Светлана Позднякова
🤦🏻‍♀️🤷‍♀️😭😭😭🙏🙏🇷🇺🇷🇺
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6 час.
Вячеслав Денисов
Виновники гибели людей - нач. Генштаба и его гавнокомандующий! Потому и замазывается трагедия тысяч людей!
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5 час.
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