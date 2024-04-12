Вклад Крыма в отечественную космонавтику

Долетим до самого Солнца В программах освоения Вселенной особое место занимал Крым. Расположенные на полуострове объекты и работающие на них высококлассные специалисты обеспечивали успехи нашей страны в штурме околоземного пространства и дальних миров.
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