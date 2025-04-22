Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 093 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В К
    Сначала ей надо фамилию поменять, а то от неё калом попахивает!!!Депутат Ивлев пос...
  • Виталий Сорокин
    У России области больше чем Польша...Опять нарываются...а зачем? Давно морду не били?В Польше посовето...
  • Артур Галустян
    Тихие гомики.Комиков Романова ...

Депутат Рады: у Украины есть большая необходимость в мобилизации новых сил

Депутат Рады: у Украины есть большая необходимость в мобилизации новых сил

Украина сталкивается с острым дефицитом живой силы на фронте. В Верховной раде назвали ситуацию в ВСУ «катастрофической» — в том числе из-за самовольного оставления частей личным составом и большого количества раненых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх