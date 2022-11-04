Власти Болгарии намерены снять ограничение на поставки топлива из российской нефти

Правительство Болгарии не смогло найти альтернативу российскому топливу и поэтому решило сделать исключение, позволив Москве самостоятельно устанавливать цены на энергоресурсы, заявил обозреватель Виктор Стефанов в своей статье для портала Dir.
Правительство Болгарии не смогло найти альтернативу российскому топливу и поэтому решило сделать исключение, позволив Москве самостоятельно устанавливать цены на энергоресурсы, заявил обозреватель Виктор Стефанов в своей статье для портала Dir.
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