Народные Новости

865 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • zE1MFt 2AsFkTqB6
    А не пора ли изолировать прибалтийские вымираты от РОССИИ путем отключения газа, нефти, и энергетики?Прибалтика разраб...
  • Natalia Ivanova
    Да как так то - целуйте в задницу и облизывайте хохлозадых - только так и не иначе.Власти Бельгии за...
  • Анатолий Анатольев
    2 больные биомассы!!!!!!!Максим Галкин кол...

Власти Болгарии намерены снять ограничение на поставки топлива из российской нефти

Власти Болгарии намерены снять ограничение на поставки топлива из российской нефти

Правительство Болгарии не смогло найти альтернативу российскому топливу и поэтому решило сделать исключение, позволив Москве самостоятельно устанавливать цены на энергоресурсы, заявил обозреватель Виктор Стефанов в своей статье для портала Dir.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх