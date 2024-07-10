Daily Mail: противосудорожные препараты могут спровоцировать набор веса

Фармацевт из Медицинского центра Университета Миннесоты Хэви Нго-Гамильтон предупредила о возможном увеличении веса при приеме определенных медикаментов, таких как антидепрессанты, нейролептики и противосудорожные препараты, передает издание Daily Mail.
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