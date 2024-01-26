«Российская газета»: Hyundai и Kia нашли способ вернуться в Россию

«Российская газета» пишет, что Hyundai и Kia вернутся в Россию под руководством Алексея Калицева, который, как стало известно накануне, был назначен генеральным директором компании «АГР» (ранее - «Фольксваген груп рус»).
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