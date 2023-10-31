NYT: Байден выступил за мирное разрешение палестино-израильского конфликта

Президент США Джо Байден, высшие военные и дипломатические американские чиновники стали более критично относиться к реакции Израиля на террористические атаки движения ХАМАС и разворачивающийся гуманитарный кризис.
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