Почему мы не помним себя в младенческом возрасте

Какие у вас самые ранние воспоминания? Зачастую это лет 5-6, кто-то говорит, что помнит себя и в 1-2, но как можно этому верить? Что из наших воспоминаний - наше, а что - просто рассказанное родителями? И вообще, почему мы не помним себя в раннем детстве? Родители, особенно современные, так сильно пытаются развлекать своих маленьких детей, водить их по зоопаркам, аттракционам и театрам, но через несколько месяцев те уже ничего не помнят! Почему? Давайте разбираться.