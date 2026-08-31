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Одноразовые стаканы для кофе выделили миллионы частиц микропластика в горячие напитки

Одноразовые стаканы для кофе выделили миллионы частиц микропластика в горячие напитки

Бумажная посуда для горячих напитков не состоит из одной лишь целлюлозы. Чтобы жидкость не просачивалась и не размачивала стенки тары, их внутреннюю поверхность покрывают тончайшей водонепроницаемой полимерной пленкой.

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