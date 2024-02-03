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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Глава Минстрой РФ отчитался о работе ведомства

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин принял участие в заседании программной комиссии партии «Единая Россия» и рассказал о ключевых итогах совместной работы партии и Минстроя России, а также о реализации Народной программы в сфере жилищных условий и благоустройства.

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