Поездка колумбийского наемника на Украину закончилась настоящим кошмаром для членов его семьи. Майкл Рамирес Фино с позывным Лансеро погиб на Украине, после чего тело вернули родственникам без внутренних органов, сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на колумбийское издание Ahora.
Вырвали органы. Иностранный наемник заплатил ужасную цену за контракт с ВСУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
РУ
Раиса Утропова
А как вы думаете? Колумбия имеет много нищих, по- этому и идут убивать за деньги. Конечно, видимо, органы смертельно раненых могут спасти других людей. Другое дело, что это чёрные трансплантологи.
Ответить
47 мин.
Игорь Калистратов
Нет , с дырявая не котируется. А так да, нацисты же поставили на поток человеческие кожи , а сегодняшняя окраина боготворит наци...
Ответить
46 мин.
Игорь Калистратов
Вы правильно назвали причину и основу хорошей израильской медицину.
Ответить
40 мин.
Свежие комментарии