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Вырвали органы. Иностранный наемник заплатил ужасную цену за контракт с ВСУ

Вырвали органы. Иностранный наемник заплатил ужасную цену за контракт с ВСУ

Поездка колумбийского наемника на Украину закончилась настоящим кошмаром для членов его семьи. Майкл Рамирес Фино с позывным Лансеро погиб на Украине, после чего тело вернули родственникам без внутренних органов, сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на колумбийское издание Ahora.

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Комментарии
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РУ
Раиса Утропова
А как вы думаете? Колумбия имеет много нищих, по- этому и идут убивать за деньги. Конечно, видимо, органы смертельно раненых могут спасти других людей. Другое дело, что это чёрные трансплантологи.
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47 мин.
Игорь Калистратов
Нет , с дырявая не котируется. А так да, нацисты же поставили на поток человеческие кожи , а сегодняшняя окраина боготворит наци...
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46 мин.
Игорь Калистратов
Вы правильно назвали причину и основу  хорошей израильской медицину.
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40 мин.

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