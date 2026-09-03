Блогер-путешественник сравнил русских и американцев: кого за границей больше любят

Автор блога подчёркивает, что главное в человеке не национальность, и только по ней нельзя делать однозначных выводов.
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Все это по мнению россиянина. А как на самом деле.