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Царьград

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Блогер-путешественник сравнил русских и американцев: кого за границей больше любят

Блогер-путешественник сравнил русских и американцев: кого за границей больше любят

Автор блога подчёркивает, что главное в человеке не национальность, и только по ней нельзя делать однозначных выводов.

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