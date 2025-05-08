Появились кадры атаки Пакистана по аэропорту в индийском штате

Пакистан нанес удар по аэропорту Амритсара в индийском штате Пенджаб. Об этом сообщает Clash Report. По имеющимся данным, индийским силам ПВО не удалось перехватить ракету, выпущенную с пакистанской территории, передает Oxu.
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