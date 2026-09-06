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FiNE NEWS

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Хантер Байден не исключил участия в президентской гонке США

Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, в интервью радиожурналисту Джону Кациматидису не исключил возможность участия в президентской гонке.

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