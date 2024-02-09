Политолог раскрыл, почему Запад нанес санкционный удар по российской авиации

МОСКВА, 9 февраля, ФедералПресс. Сегодня в России отмечается День работника гражданской авиации. Об истории профессионального праздника, важности авиационной отрасли и причинах санкционных ударов по ней «ФедералПресс» рассказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.