Политолог раскрыл, почему Запад нанес санкционный удар по российской авиации

МОСКВА, 9 февраля, ФедералПресс. Сегодня в России отмечается День работника гражданской авиации. Об истории профессионального праздника, важности авиационной отрасли и причинах санкционных ударов по ней «ФедералПресс» рассказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии