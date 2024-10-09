Как электромобили повлияли на рынок металла: исследование

Восходящий тренд спроса на металлы, такие как медь, активно используемую в современных электромобилях, сегодня сохраняется на стабильном уровне, и даже развивается в сторону увеличения, несмотря на некоторые сомнения в отрасли, которые вызваны известным замедлением продаж EV на большинстве мировых рынков, — продажи «электричек» замедлились в последнее время по ряду причин, включая недостаточную инфраструктуру для зарядки […]Восходящий тренд спроса на металлы, такие как медь, активно используемую в современных электромобилях, сегодня сохраняется на стабильном уровне, и даже развивается в сторону увеличения, несмотря на некоторые сомнения в отрасли, которые вызваны известным замедлением продаж EV на большинстве мировых рынков, — продажи «электричек» замедлились в последнее время по ряду причин, включая недостаточную инфраструктуру для зарядки и опасения рынка по поводу ликвидности автомобилей на электротяге.