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Царьград

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Психолог Белкина объяснила, почему кризисы способствуют развитию

Психолог Белкина объяснила, почему кризисы способствуют развитию

Психолог Юлия Белкина рассказала о вреде избегания боли и дискомфорта. Она утверждает, что кризисы — важные этапы развития, и попытки их «заморозить» препятствуют личностному росту.

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