Клава Кока рассказала, с кем точно не пойдет на свидание

Клава Кока заявила про табу на встречи с тем, в кого были влюблены подруги Певица поделилась личной историей любви Фото: открытые источники Популярная певица Клава Кока поделилась в своем Telegram-канале личной историей о том, как однажды подруга увела у нее жениха.