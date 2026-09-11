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Происшествия

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Жительницу Карачаево-Черкесской Республики осудят за хищение денег у 55 человек под предлогом помощи в получении соцвыплат

Следственной частью Следственного управления МВД по Карачаево-Черкесской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы Черкесска, обвиняемой в серии мошенничеств, жертвами которых стали десятки доверчивых жителей региона.

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