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Запорожская область запустит грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом

Запорожская область запустит грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом

«Это позволит значительно разгрузить автомобильные пункты пропуска» Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщил, что Запорожская область запустит грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом.

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