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ИА Регнум

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Ростех: в России выпустили винтовку, которая попадает «белке в глаз»

Российские предприятия разработали и выпустили новый стрелковый комплекс, состоящий из винтовки и линейки мощных патронов отечественного производства.

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