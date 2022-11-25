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Ротенберг на вопрос об игре Подъяпольского: «Мы никогда не обвиняем вратаря – у нас всегда вопрос «кто дал бросить?»

Роман Ротенберг высказался об игре нового вратаря СКА Владислава Подъяпольского.  В 2 матчах после обмена из «Северстали» он потерпел 2 поражения, пропустив 4 шайбы при 90,7% отраженных бросков.

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