В Европе же сейчас гадают, что будет после 1 января, когда транзит российского газа прекратится. Фактически, страны региона оказались в заложниках у Зеленского — глава киевского режима банально шантажирует своих же спонсоров, добиваясь новых подачек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии