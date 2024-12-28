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В Европе наступает газовый коллапс: кому выгоден энергетический кризис

В Европе наступает газовый коллапс: кому выгоден энергетический кризис

В Европе же сейчас гадают, что будет после 1 января, когда транзит российского газа прекратится. Фактически, страны региона оказались в заложниках у Зеленского — глава киевского режима банально шантажирует своих же спонсоров, добиваясь новых подачек.

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