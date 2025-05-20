В России расширят спутниковую сеть для управления тяжелыми дронами

Россия расширит группировку спутников для управления грузовыми дронами. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии «Развитие космической отрасли» 20 мая назвал ключевой задачей создание российской многоспутниковой группировки в космосе.
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