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Сечин: Раздутый госдолг США угрожает странам АТР

Сечин: Раздутый госдолг США угрожает странам АТР

Недавно на Петербургском международном экономическом форуме Игорь Сечин, глава «Роснефти», заявил, что раздутый государственный долг США становится угрозой для его основных кредиторов, особенно для стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

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