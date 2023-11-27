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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гусев вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров в истории КХЛ, обойдя Доуса

Нападающий московского «Динамо» набрал 2 (0+2) очка в матче с минским «Динамо» (4:1). Теперь на его счету 552 (204+348) балла в 590 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф.

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