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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Baldur's Gate 3 призывают всех, кого затронули недавние увольнения, п...

Разработчики Baldur's Gate 3 призывают всех, кого затронули недавние увольнения, п...

Разработчики Baldur's Gate 3 призывают всех, кого затронули недавние увольнения, подать заявкуВ то время как игровая индустрия страдает от новостей о новых увольнениях , команда разработчиков Baldur’s Gate 3 из Larian Studios предлагает помощь пострадавшим.

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