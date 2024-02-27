Разработчики Baldur's Gate 3 призывают всех, кого затронули недавние увольнения, п...

Разработчики Baldur's Gate 3 призывают всех, кого затронули недавние увольнения, подать заявкуВ то время как игровая индустрия страдает от новостей о новых увольнениях , команда разработчиков Baldur’s Gate 3 из Larian Studios предлагает помощь пострадавшим.