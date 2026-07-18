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FT: Зеленский пытается уговорить экс-премьера стать послом в США

По данным Financial Times, которые опираются на источники из окружения главы киевского режима Владимира Зеленского, глава государства продолжает настойчиво предлагать Юлии Свириденко занять пост посла Украины в США — несмотря на то, что она уже отклонила это предложение.

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