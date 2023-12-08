Как в Ленобласти будут решать вопрос с нехваткой земельных участков для многодетных и участников СВО

ГАТЧИНА, 8 декабря, ФедералПресс. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время открытого пресс-клуба рассказал о проблеме предоставления многодетным семьям и участникам СВО бесплатных земельных участков.
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