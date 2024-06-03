Сергей Собянин назвал главные нововведения «МЭШ» в прошедшем учебном году

Реализуется новый подход при подготовке к ЕГЭ В прошлом учебном году пользователи платформы «Московская электронная школа» (МЭШ) получили доступ к новым функциям и сервисам, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
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