Сергей Собянин назвал главные нововведения «МЭШ» в прошедшем учебном году

Реализуется новый подход при подготовке к ЕГЭ В прошлом учебном году пользователи платформы «Московская электронная школа» (МЭШ) получили доступ к новым функциям и сервисам, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.