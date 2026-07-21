В Ивановской области открыт набор слушателей Всероссийского образовательного проекта «Школа фермера»

В этом году обучение пройдет по трем востребованным направлениям подготовки: «Молочное и мясное скотоводство в фермерских хозяйствах», «Технологии современного растениеводства на базе крестьянского (фермерского) хозяйства», «Реализация проектов в сфере сельского туризма».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)