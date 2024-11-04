Korea Herald: Россия поставит КНДР до 700 тысяч тонн риса за военную поддержку

Член комитета по разведке Национальной ассамблеи Южной Кореи Ви Сон Лак в интервью Korea Herald поделился информацией о сделке между КНДР и Россией, которая, по его словам, представляет собой выгодное соглашение для Пхеньяна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии