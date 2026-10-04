112: в Красноярском крае нашли отца и трех дочерей, пропавших на водохранилище

Мужчина с тремя дочерьми, пропавшие на лодке в районе Красноярского водохранилища, вышли на связь. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
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