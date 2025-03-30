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Замглавы МИД Беца призвала наказать Россию за происходящее на Украине

Замглавы МИД Беца призвала наказать Россию за происходящее на Украине

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца вновь акцентировала внимание на необходимости привлечения России к ответственности за ее действия на территории Украины.

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