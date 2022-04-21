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Глава временной администрации Харьковской области заявил о возможном проведении референдума

Глава временной администрации Харьковской области заявил о возможном проведении референдума

Специальная военная операция ВС РФ, стартовавшая на Украине 24 февраля, продолжается. Накануне было объявлено о начале ее второго этапа, основной целью которого является полное освобождение от вооружённых формирований Украины территории ЛДНР.

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