Глава временной администрации Харьковской области заявил о возможном проведении референдума

Специальная военная операция ВС РФ, стартовавшая на Украине 24 февраля, продолжается. Накануне было объявлено о начале ее второго этапа, основной целью которого является полное освобождение от вооружённых формирований Украины территории ЛДНР.
Специальная военная операция ВС РФ, стартовавшая на Украине 24 февраля, продолжается. Накануне было объявлено о начале ее второго этапа, основной целью которого является полное освобождение от вооружённых формирований Украины территории ЛДНР.
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