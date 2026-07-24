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Зеленский признал удар по полигону в Киевской области

Зеленский признал удар по полигону в Киевской области

Зеленский признал удар по полигону в Киевской области, где организовали выставку вооружения. «Мишенью в Бучанском районе Киевской области стало мероприятие, которого там точно не должно быть», — сказал он в видеообращении в своём Telegram-канале.

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