Дмитриев: Россия фиксирует позитивную динамику в отношениях с США

Спецпредставитель президента РФ встретится с ключевыми членами американской администрации Администрация американского президента Дональда Трампа слышит позицию России, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии