По всей России нашим ребятам Z запрещают заселяться в отели. Отдали долг Родине и теперь никому не нужны? Требуем разбирательства

Ольга Кожемякина

Вы читать умеете? Я разве сказала, что о таких случаях надо молчать? Пишу о западных жополизах, продажных писак, которые из-за нескольких случаях обливают дерьмом весь народ, всю Россию. Про русофобию слышали? Так вот данный аффторишка ненавидит Россию, коль так огульно обвиняет все и всех! И думаю, ему за это платят.