По всей России нашим ребятам Z запрещают заселяться в отели. Отдали долг Родине и теперь никому не нужны? Требуем разбирательства

Avia.pro - Новости В Ростовской Области Отказывают в Заселении нашим ребятам Z Согласно последним сообщениям, в Ростовской области произошли инциденты, связанные с отказом в заселении ребятам Z Российской Федерации в двух различных отелях.
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