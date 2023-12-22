По всей России нашим ребятам Z запрещают заселяться в отели. Отдали долг Родине и теперь никому не нужны? Требуем разбирательства

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Комментарии
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Сиропчик Микульский
Кто то смуту в стране готовит перед выборами Путина.
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11 час.
Tania Еременко
Надо наказывать этих хохлотварей. Скорее всего - эти хозяева отелей - хохлы.
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10 час.
Ольга Кожемякина
Вы читать умеете? Я разве сказала, что о таких случаях надо молчать? Пишу о западных жополизах, продажных писак, которые из-за нескольких случаях обливают дерьмом весь народ, всю Россию. Про русофобию слышали? Так вот данный аффторишка ненавидит Россию, коль так огульно обвиняет все и всех! И думаю, ему за это платят.
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45 мин.

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