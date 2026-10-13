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Politics

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35 States Are Deciding Who’ll Run Their Elections

Bolts: “The midterms will usher in a new cast of characters to oversee the next presidential race. They’ll decide how to answer Trump’s orders and how to shape mail voting and registration.

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