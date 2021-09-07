В генконсульстве РФ в Нью-Йорке заявили, что состав диппредставительства сократился втрое

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Численный состав российского генерального консульства в Нью-Йорке сократился почти в три раза из-за политики США в вопросе выдачи виз.
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