В генконсульстве РФ в Нью-Йорке заявили, что состав диппредставительства сократился втрое

В генконсульстве РФ в Нью-Йорке заявили, что состав диппредставительства сократился втрое

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Численный состав российского генерального консульства в Нью-Йорке сократился почти в три раза из-за политики США в вопросе выдачи виз.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх