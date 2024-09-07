В Петербурге в субботу будет солнечно и без дождей

Северная столица продолжит пребывать под влиянием северо-западной периферии антициклона. Из-за этого, на фоне высокого атмосферного давления, в регионе останется малооблачная и спокойная погода, без дождей и с летними температурами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии