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В Петербурге в субботу будет солнечно и без дождей

В Петербурге в субботу будет солнечно и без дождей

Северная столица продолжит пребывать под влиянием северо-западной периферии антициклона. Из-за этого, на фоне высокого атмосферного давления, в регионе останется малооблачная и спокойная погода, без дождей и с летними температурами.

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