Экс-сотрудница администрации Углича помогала СБУ готовить теракт на Угличской ГЭС
Во вторник опубликовано сообщение Центра общественных связей ФСБ: "Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена подготовка совершения террористического акта в Ярославской области.
Комментарии
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Увы ! но таких паскуд немало , к сожалению .....
Расстрелять падлу - и все дела!! Из-за таких тварей наши ребята гибнут сейчас на фронте. ЧТО С НИМИ НОСЯТСЯ, соблюдают их права?!! Даже больше, чем наши!!
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