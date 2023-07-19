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Экс-сотрудница администрации Углича помогала СБУ готовить теракт на Угличской ГЭС

Экс-сотрудница администрации Углича помогала СБУ готовить теракт на Угличской ГЭС

Во вторник опубликовано сообщение Центра общественных связей ФСБ: "Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена подготовка совершения террористического акта в Ярославской области.

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Комментарии
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Лш
Лариса шумбасова
Увы ! но таких паскуд немало , к сожалению .....
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1 час.
СЕ
Сергей ЕВ
С Вами согласен
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1 час.
лл
лина любимцева
Расстрелять падлу - и все дела!! Из-за таких тварей наши ребята гибнут сейчас на фронте. ЧТО С НИМИ НОСЯТСЯ, соблюдают их права?!! Даже больше, чем наши!!
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22 мин.

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